РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» пройдет в 15 библиотеках городского округа Люберцы 24 апреля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году тема акции: «Книга - путь к звездам». В 15 библиотеках городского округа Люберцы подготовили специальную программу. В нее войдут концерты, мастер-классы, выставки, квизы, квесты и многое другое. Мероприятия пройдут в форматах онлайн и офлайн. Основными площадками в Люберцах будут Центральная библиотека им. С. Есенина и Центральная детская библиотека «Бригантина», - сказал Ружицкий.

В Центральной библиотеке им. С. Есенина программа начнется в 11:00 с фортепьянного концерта. В 12:00 стартует встреча, на которой обсудят биографию и творчество писателя-фантаста Кира Булычева, после чего покажут мультфильм «Тайна третьей планеты».

В 16:00 гостей библиотеки ждет встреча с бардами. В рамках мероприятия прозвучат авторские песни, а также состоится открытый диалог исполнителя со зрителем.

Для юных гостей подготовлен творческий мастер-класс по изготовлению комет. Вечером пройдет концерт классической музыки с участием студентов РАМ им. Гнесиных.

Также в этот день посетители смогут ознакомиться с редким фондом книг.

В Центральной детской библиотеке «Бригантина» с утра будут работать выставки художественной и научной литературы о космосе, пройдут викторины среди участников. Отдельная экспозиция будет посвящена работам участников клуба «Юный авиамоделист».

В 12:00 состоится творческий мастер-класс по изобразительному искусству на тему космоса. В 13:00 пройдет мини-спектакль с участием космических героев, а в 15:00 все желающие смогут смастерить ракету своими руками в технике конструирования на бесплатном мастер-классе.

В библиотеках поселков и других городских учреждениях также подготовлены интересные и познавательные программы. В Краскове пройдет блиц-турнир на тему космоса, в Малаховке - мастер-класс по изготовлению 3D-открытки и увлекательный квест по библиотеке, в Томилине - интерактивная программа «Покорители Вселенной».

Полную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте городских библиотек: eseninka.ru в разделе «афиша».