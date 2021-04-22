РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Подрядные организации с начала апреля с автомобильных дорог городского округа Люберцы собрали и вывезли порядка 8,6 тыс. куб м смета, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В плановом режиме автомобильные дороги приводят в надлежащее состояние после зимнего периода.

«За время холодов на региональной и муниципальной дорожных сетях было использовано порядка 31 тыс. т песко-соляной смеси. Сегодня этот смет необходимо вывезти. В настоящий момент осуществляются работы по его уборке от бордюров, полосы отвода и разделительной полосы. С начала месяца с региональных и муниципальных дорог городского округа Люберцы вывезено порядка 8,6 тыс. куб м смета», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что работы в округе продолжаются, полностью их завершить планируют до 1 мая.