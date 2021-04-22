РИАМО - 22 апр. На Тверской улице в столице начали наносить временную разметку для военной техники, которая примет участие в репетициях и в самом параде Победы 9 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Прошедшей ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади», — сказал Бирюков.

Он добавил, что всего нанесут пять линий разметки. Длина каждой составит 1 км. Разметка станет ориентиром для водителей военной техники.

Бирюков призвал автомобилистов быть внимательнее при движении на Тверской улице. Желтая разметка наносится исключительно для военной техники.

Для проезда техники уберут разграничительные ограждения, демонтируют островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой. Потом ограждения восстановят.

В ночь с 23 на 24 апреля техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабине на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение будет перекрываться, а парковка - запрещена.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>