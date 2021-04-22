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Пелагия Тихонова
Владимир Ленин (Ульянов) родился 151 год назад, 22 апреля 1870 года.
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Пелагия Тихонова
Будущий революционер с отличием окончил гимназию в Симбирске, в университетском дипломе у него тоже были высшие оценки.
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Пелагия Тихонова
Одна из версий происхождения его фамилии-псевдонима – в честь реки Лены.
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Пелагия Тихонова
Всего у Владимира Ильича было 148 псевдонимов, среди которых Тулин, Старик, Статист, Фрей, Ильин, Петров, Мейер.
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Пелагия Тихонова
Революционер не курил (хотя в юности пробовал) и мало употреблял алкоголь, а из-за болезни желудка часто пил минералку.
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Пелагия Тихонова
Предложение руки и сердца своей будущей жене Надежде Крупской Ленин сделал в письме по почте, на
ходясь в ссылке.
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Пелагия Тихонова
Владимир Ильич внимательно относился к своему внешнему виду, ему принадлежит фраза: «Революцию надо делать в красивой и чистой одежде!»
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Пелагия Тихонова
В советские годы выходило так много литературы о Ленине, что она занимала второе место в мире по тиражам после религиозных книг.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В Москве установлено 111 памятников революционеру, по всей России их более 7 тысяч.
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Пелагия Тихонова
Несколько столичных памятников вождю «сосланы» в парк «Музеон».
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