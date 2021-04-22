РИАМО - 22 апр. Нежилое помещение под офис, кафе или мастерскую сдают в аренду в центре подмосковной Дубны, электронный аукцион пройдет 13 мая, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: п-т Боголюбова, д. 15, секц. 11, пом. I.

Выгодное расположение объекта в центре города в зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков, а также назначение под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, делает его привлекательным объектом для малого и среднего бизнеса.

Арендные площади на 35 кв. м находятся на первом этаже одной из секций жилого дома. Стартовая цена лота составляет 198 тыс. рублей в год, договор будет заключаться на три года.

Аукцион пройдет 13 мая 2021 года на площадке «РТС-тендер» под номером 50872. Заявку на участие можно подать до 11 мая.