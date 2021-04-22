РИАМО - 22 апр. Арбитражный суд столицы признал законным решение подмосковного УФАС России о внесении сведений об ООО «Научно-внедренческое предприятие «ДиаМет» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от подписания контракта на ремонт оборудования автокранов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от «Мосавтодора» о внесении сведений в отношении компании «ДиаМет» в реестр недобросовестных поставщиков, так как фирма уклонилась от заключения контракта на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту оборудования автокранов и автогидроподъемников.

По результатам рассмотрения обращения действия компании признали не соответствующими закону, а сведения в отношении научно-внедренческого предприятия - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, фирма «ДиаМет» обратилась в суд.

Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения регионального УФАС России.