Как принять участие в общегородском субботнике в 2021 году

Когда состоится субботник
Традиционно на субботнике будет проходить уборка столичных дворов, парков и скверов. Также запланированы и озеленительные работы: высадка кустарников, обустройство клумб.
В 2021 году месячник по приведению в порядок столицы начался 1 апреля, он продлится до конца месяца. А общегородское мероприятие, согласно заявлению мэра, состоится 24 апреля.
Чтобы точно узнать о том, где и во сколько состоится уборка в вашем районе, лучше всего заглянуть на официальные сайты префектур или управ районов, а также поискать информацию в соответствующих пабликах во «ВКонтакте», в группах районов в социальных сетях. Также можно заглянуть, например, на сайты школ – часто субботники организуются при образовательных учреждениях.
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Как принять участие
Поучаствовать в субботнике может любой желающий. Записываться для этого не нужно. Достаточно просто прийти на место проведения уборки в удобной немаркой одежде. Весь необходимый инвентарь (лопаты, грабли, метлы, мешки для мусора и т.п.) выдадут на месте.
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