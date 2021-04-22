Как принять участие в общегородском субботнике в 2021 году

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Традиционно на субботнике будет проходить уборка столичных дворов, парков и скверов. Также запланированы и озеленительные работы: высадка кустарников, обустройство клумб.

В 2021 году месячник по приведению в порядок столицы начался 1 апреля, он продлится до конца месяца. А общегородское мероприятие, согласно заявлению мэра, состоится 24 апреля.

Чтобы точно узнать о том, где и во сколько состоится уборка в вашем районе, лучше всего заглянуть на официальные сайты префектур или управ районов, а также поискать информацию в соответствующих пабликах во «ВКонтакте», в группах районов в социальных сетях. Также можно заглянуть, например, на сайты школ – часто субботники организуются при образовательных учреждениях.

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