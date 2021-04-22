РИАМО - 22 апр. Благоустройство парка «Река времени» в подмосковной Лобне запланировано провести в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», завершить работы планируют в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство территории парка культуры и отдыха в городском округе Лобня», - отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Парк культуры и отдыха «Река времени» находится в Лобне на улице Ленина. Проект его благоустройства стал одним из победителей на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Лобня стала одним из семи городов-победителей из Подмосковья, которым дали премии на реализацию проектов.

Благоустройство пройдет на территории 8,6 га в центре города. Парк будет разбит на семь тематических зон, среди которых детские игровые площадки, спортивные площадки для экстремального и активного отдыха, места для спокойного отдыха, сцена и фудкорт.

Исторические инсталляции, расставленные вдоль всего парка в хронологическом порядке, будут рассказывать об истории города с 1495 года до открытия аэропорта Шереметьево-2.

На набережной сделают мостики с деревянными спусками. Также планируется создать искусственный водоем, озеленить территорию и установить архитектурную и ландшафтную подсветки.

Объект также включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды», поэтому финансируется из федерального, регионального и муниципального бюджетов.