РИАМО - 22 апр. На базе аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело областной семинар «Организация полноценного кормления крупного рогатого скота», на котором аграрии обсудили кормление высокопродуктивного крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В мероприятии приняли участие более 75 руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Московской области, а также более 50 студентов факультета зоотехники и биологии аграрного университета», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что организацию полноценного кормления молочного скота и условия его содержания нужно обсуждать регулярно в связи с тем, что от этого зависят продуктивность, жирность молока и молочных продуктов, укрепление иммунитета коров, их потомства.

Помимо этого, на встрече удалось рассмотреть вопросы организации «зеленого» конвейера, особенности оценки качества силоса и сенажа, влияние несбалансированного кормления на здоровье высокопродуктивных коров, а особое внимание уделили применению консервантов во время заготовки кормов и контролю за полноценным кормлением коров с учетом возраста.

Практические рекомендации по нормализации обмена веществ крупного рогатого скота были даны во время обсуждения.