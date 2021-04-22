РИАМО - 22 апр. «Аэроэкспресс» организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов ВОВ и их сопровождающих на всех направлениях движения поездов с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса предоставляется гражданам РФ, среди которых участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», с одним сопровождающим.

«От всей души поздравляем ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и благодарим за великий подвиг, отвагу и мужество. Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Для того, чтобы оформить билет необходимо обратиться в кассы «Аэроэкспресс» и предъявить документ, который подтверждает право на льготы. Оформить проездной можно вне очереди. При оформлении ветеранов поздравят, а также вручат им памятные подарки.

Проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов ВОВ бесплатный. Если нет сопровождающего, то существует услуга «Персональный помощник», включающая в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездного, размещении багажа в транспорте компании и содействии при посадке в вагоны.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>