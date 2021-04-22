РИАМО - 22 апр. «Аэроэкспресс» организует бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса для ветеранов ВОВ и их сопровождающих на всех направлениях движения поездов с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Бесплатный проезд в вагонах бизнес-класса предоставляется гражданам РФ, среди которых участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», с одним сопровождающим.
Для того, чтобы оформить билет необходимо обратиться в кассы «Аэроэкспресс» и предъявить документ, который подтверждает право на льготы. Оформить проездной можно вне очереди. При оформлении ветеранов поздравят, а также вручат им памятные подарки.
Проезд в вагонах стандартного класса для ветеранов ВОВ бесплатный. Если нет сопровождающего, то существует услуга «Персональный помощник», включающая в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездного, размещении багажа в транспорте компании и содействии при посадке в вагоны.
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