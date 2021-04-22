РИАМО - 22 апр. Биржевые курсы доллара и евро растут на открытии торгов Московской биржи в четверг, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным торговой площадки, стоимость доллара в оценивается в 76,67 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии.

При этом евро подорожал на 27,5 копейки — до 92,46 рубля.

Ранее рубль укрепился после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Однако к концу дня иностранные валюты снова стали подниматься вверх.

Основным фактором, который сейчас сдерживает рост курса нацвалюты, остается риск введения новых санкций в отношении РФ.