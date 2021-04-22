РИАМО - 22 апр. Семью кенгуру (валлаби Беннета) привезли в Московский зоопарк, до наступления тепла они будут жить в закрытом вольере, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

«Мы очень ждали приезда этого семейства. Наши новые обитатели – родители и два малыша. Взрослые особи и старший детеныш уже хорошо освоились и привыкли к сотрудникам. Младшему детенышу сейчас около 6 месяцев. Пока он сидит у мамы в сумке – обычно малыши выходят в возрасте 9 месяцев», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На новой территории зоопарка специально для валлаби подготовили вольер. Там стоит домик, где зимой поддерживается температура около плюс 10 градусов. Для дневного отдыха кенгуру летом ставят небольшие шалаши, в которых животные чувствуют себя комфортно и видны посетителям.

Кормят валлаби специальным рационом: несладкие овощи (брокколи, салат, морковь, вареный картофель), зерно (кукуруза, овес, геркулес, подсолнечник), мягкое сено или трава и ветки с листьями.

Сейчас в летнем вольере живет один самец. Семейство переедет туда летом. Валлаби активны в сумерках, поэтому их проще увидеть во второй половине дня.