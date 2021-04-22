РИАМО - 22 апр. В текущем году в пригородных электричках вандалы разбили 324 стекла, затраты на остекление составили 850 тыс. руб. При этом количество противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта уменьшилось на 16,5%. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

За первый квартал этого года на МЖД зарегистрировали 76 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта.

На восстановление ручек тамбуров, электрошкафов, светильников, стеновых панели и внутривагонного оборудования, которые были украдены или сломаны вандалами, потратили 1,8 млн руб., еще 1,3 млн руб. потратили на починку сидений.

Помимо прочего, на объектах ж/д инфраструктуры нашли 17 предметов, которые оставили без присмотра. Это количество в 16 раз меньше того, что было в прошлом году.

Для того, чтобы предупредить и пресечь противоправную деятельность на МЖД проводится комплекс мероприятий. Он реализуется вместе с сотрудниками транспортной полиции и подразделений транспортной безопасности.

Пассажирам напомнили, что незаконное вмешательство в деятельность ж/д транспорта оказывает негативное влияние на работу московской магистрали и сказывается на движении поездов. Кроме того, оно влечет за собой административную и уголовную ответственности.