В 2020 году в Москве должен был состояться запуск первого регулярного маршрута водного транспорта. Однако пандемия Covid-19 спутала планы: в мэрии отложили проект с «речными автобусами». Когда ковид отступил, власти заявили, что речной транспорт все-таки могут запустить в ближайшие два-три года. Пока же в столице открывается лишь традиционная сезонная навигация. Подробнее о том, когда речные трамвайчики будут перевозить не только туристов и станут альтернативой метро, выяснял корреспондент РИАМО.

Всесезонный транспорт

Еще осенью 2019 года заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о предстоящем конкурсе на поставку речных трамваев для запуска первого регулярного маршрута водного транспорта в столице – от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Планировалось, что маршрут пройдет мимо новых ЖК и захватит четыре района города: Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово.

По расчетам столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, новый вид транспорта мог бы перевозить 1,5 тысячи пассажиров в час при вместимости судов порядка 100 человек. На маршруте около 10 километров планировали обустроить семь остановок, время в пути в обе стороны – около полутора часов. Предполагалось, что речные трамваи будут ходить с интервалом в 4-6 минут, причем транспорт должен быть всесезонным. На нем планировали ввести городские тарифы и возможность оплаты «Тройкой».

Однако в мае 2020 года замглавы Дептранса Дмитрий Пронин заявил, что запуск водного транспорта отложен, поскольку он не является первой необходимостью и не влияет на безопасность москвичей. Конкурс же на поставку судов перенесли на 2021-2022 годы.

Пронин также отметил, что развитие водного транспорта в Москве – долгосрочный проект, для реализации которого нужно провести реконструкцию причалов и благоустройство рядом с Москвой-рекой, а также организовать стоянки такси, перенос парковок и остановок общественного транспорта ближе к причалам.

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Быстрее, чем на метро

Вновь о запуске регулярного водного маршрута в Москве заговорили в октябре 2020 года. В Twitter-аккаунте «Московского транспорта» призвали горожан присылать свои отзывы и предложения по проекту и обещали, что авторы лучших идей смогут обсудить их с Максимом Ликсутовым.

Наконец, 2 марта 2021 года Ликсутов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что регулярный речной транспорт для жителей может быть запущен в ближайшие два-три года.

«Мы начали работать над речными перевозками, мы очень рассчитываем, что в ближайшие, может быть, два-три года в Москве появятся регулярные речные перевозки по Москве-реке, которые будут выполнять не только туристическую, но и транспортную функцию, удобно соединяя берега реки», – сказал заммэра.

По словам Ликсутова, поездка по воде займет 5-7 минут, в то время как при пользовании метро или автодорожной сетью приходится тратить порядка получаса.

Таим образом, столичные власти не оставляют идею о запуске «речных автобусов», хотя конкретные сроки запуска на данный момент не называются.

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Что мешает

Потенциал для развития водного транспорта в столице есть, считает профессор МАДИ Михаил Якимов. И, по его мнению, рано или поздно он займет свою нишу в транспортной системе Москвы. Но для этого необходимо пройти путь проб и ошибок, связанный с формированием маршрутов и выбором транспортных средств.

«Сейчас водные объекты Москвы-реки на территории города не используются как транспортные объекты в составе системы городского пассажирского транспорта общего пользования», – говорит Якимов.

На это, по мнению эксперта, есть несколько причин.

Во-первых, подвижной состав – речные трамваи – имеют сравнительно низкую максимальную скорость движения. Во-вторых, для остановки, посадки и высадки пассажиров им требуется существенно больше времени, чем автомобильному или железнодорожному транспорту.

Третий – и немаловажный момент – состоит в том, что существующие водные пути в пределах Москвы загружены экскурсионным транспортом, двигающимся на сравнительно низких скоростях, но при этом формирующим довольно плотный транспортный поток.

«Вместе с ним пассажирскому маршрутному транспорту будет существенно сложнее добиться приемлемых скоростей сообщения», – объясняет Якимов.

Кроме того, пока непонятно, как водный транспорт будет ходить зимой, при замерзшей Москве-реке, указывает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. Выходом могло бы стать движение судов на воздушной подушке, которые по льду могут развивать даже большую скорость, чем по открытой воде. Но тут встает вопрос экономичности таких поездок.

Еще одним слабым местом при организации внутренних речных перевозок в Москве является небольшая вместительность судов, считает независимый транспортный эксперт Алексей Тузов. Планируемый пассажиропоток на речном транспорте – 26 тысяч человек в сутки, что в сотни раз меньше, чем в том же метро, которое перевозит 8 миллионов за сутки.

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Лучше поздно, чем никогда

Эксперты, опрошенные РИАМО, согласны в одном: создание внутренней речной навигации в Москве – это трудоемкий процесс. В то же время появление нового вида транспорта принесет жителям и гостям столицы очевидные плюсы. Как объясняет Алексей Тузов, запуск водного сообщения между районами мегаполиса позволит разгрузить наземный транспорт и метро, а также сократит время в дороге для пассажиров.

«В среднем один маршрут будет занимать 5-7 минут, а при внедрении так называемых «коротких» поездок, например, Деловой центр – Нижние Мневники, с использованием скоростных катеров – еще меньше», – отмечает эксперт.

Эксперт МАДИ считает, что в Москве не следует планировать протяженных маршрутов водного транспорта, дублирующих по большей части пути движения туристического и экскурсионного водного транспорта.

«На мой взгляд, более востребованы окажутся короткие пути, которые не имеют промежуточных остановок, а связывают только два противоположных берега и имеют незначительную протяженность оборотного рейса на маршруте», – считает Михаил Якимов.

Как напоминает Александр Цыганов, перед запуском новых транспортных маршрутов нужно хорошо просчитать экономические последствия – именно это и заставило отложить реализацию проекта. Для этого потребуются существенные затраты не только на приобретение судов, но и на обновление инфраструктуры, интеграцию с маршрутами наземного транспорта, да и возвращения после пандемии туристов тоже стоит подождать.

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Удел туристов – и не только

Сайт мэра Москвы

Как объясняет в беседе с РИАМО гендиректор и основатель архитектурной студии IND Architects Амир Идиатулин, если раньше река была важной торговой и транспортной артерией города, то после вывода заводов и фабрик районы вдоль реки стали частично заброшенными, а передвижение по воде превратилось в удел туристов.

Между тем, создание комфортной городской среды – одна из главных задач урбанистики. Современные общественные пространства должны быть многофункциональными. Именно ради этого сегодня в Москве идут масштабные работы по реконструкции набережных.

«Власти и девелоперы начали реконструировать промзоны, окружавшие берега Москвы-реки – там строят жилые комплексы и офисные центры, в результате чего появилась возможность благоустроить прибрежную линию и создать прогулочные зоны», – отмечает эксперт.

Кроме того, в прошлом году в Москве открыли Северный речной вокзал, есть планы по реконструкции Южного вокзала – это тоже важные шаги на пути развития сети речного транспорта в городе.

«Но для него нужна развитая сеть остановок – каждая набережная должна стать доступной. В итоге это включит реку в жизнь города, в его транспортную сеть, и сделает Москву еще более комфортной», – уверен эксперт.

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Мировой тренд

Как отмечает Алексей Тузов, развитие водного транспорта благоприятно отразится на имидже российской столицы, ведь в других мегаполисах мира, таких как Лондон, Нью-Йорк, Стамбул и Гонконг, речные пассажирские перевозки практикуются на протяжении десятилетий. Речной транспорт есть и в немецком Гамбурге: там он хорошо интегрирован в транспортную сеть – в городе существует около десяти маршрутов.

В свою очередь, Александр Цыганов напоминает о популярном маршруте по Сене в Париже.

«На этот маршрут по сути «нанизаны» все основные достопримечательности и музеи (Нотр-Дам, «Лувр», Елисейские поля, музей «Орсэ», Дом инвалидов, Эйфелева башня и другие), до которых реально дойти пешком от реки. Туристы часто берут билет на несколько дней и используют речной трамвай и для отдыха, и как транспорт», – говорит эксперт.

Используют городской речной транспорт и в серверных странах. Так, в канадском Торонто это – единственный способ добраться до аэродрома, расположенного на острове. Популярны морские трамваи и в Скандинавии, где альтернативные пути или отсутствуют в принципе, или слишком долгие из-за фьордов.

Тем не менее, как отмечает Цыганов, в большинстве случаев для успешного функционирования речного транспорта нужны два фактора. Первый – туристы: без них его использование окажется слишком дорогим. Второй – он популярен там, где вода не покрывается льдом надолго или сплошного льда нет вовсе благодаря Гольфстриму.

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