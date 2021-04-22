РИАМО - 22 апр. В Москве и Подмосковье с утра до вечера 23 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение объявлено в столице и области с 09:00 до 21:00 пятницы. В Москве местами порывы составят до 17 м/с.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской области. В Тверской области на 23 апреля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка.

В четверг в столице ожидается плюс 13-15 градусов, по области — плюс 10-15 градусов.

23 апреля ожидаются переменчивые дожди, которые усилятся к вечеру. При этом будет тепло: плюс 15-17 градусов днем в столице и плюс 14-19 градусов в области. Ночью в Москве ожидается плюс 5-7 градусов, а в области — плюс 2-7 градусов.

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