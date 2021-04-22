РИАМО - 22 апр. Тысячи работников столичного комплекса ЖКХ проводят генеральную уборку на территории Москвы в рамках месячника благоустройства. Коммунальщики почистят фасады зданий, фонтаны и монументы, а также различные инженерные конструкции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Традиционный весенний месячник благоустройства в самом разгаре. Генеральную уборку города ведут тысячи работников столичного ЖКХ», — написал Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник подчеркнул, что предстоящие майские праздники столица встретит чистой, опрятной и уютной.

Месячник по благоустройству официально стартовал в Москве 1 апреля, а завершить все работы планируют до 30 апреля.

Коммунальщики почистят фасады зданий, фонтаны и монументы, а также различные инженерные конструкции. В порядок также приведут газоны, спортивные и детские площадки.

Единый городской субботник состоится в Москве 24 апреля.