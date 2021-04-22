РИАМО - 22 апр. В первом квартале текущего года регионами-лидерами по числу выданных ипотечных кредитов в России стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область, сообщает RT.

Директор по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» Алексей Волков отметил, что данные регионы не только густонаселенные, но и «продвинутые» в части распространения кредитных услуг.

«При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15-25% в зависимости от региона», — сказал Волков.

Самое маленькое число ипотечных кредитов за указанный период выдали в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Еврейской автономной области и Республике Ингушетия.

Волков добавил, что кроме небольшого населения, в упомянутых регионах слабее развито розничное кредитование, а банковские услуги представлены не настолько широко. Также важна и географическая удаленность территорий от основных центров кредитно-финансовой «цивилизации». Тем не менее в преимущественном количестве регионов отмечен значительный рост выдачи ипотеки.

По мнению эксперта, ипотечное кредитование растет при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков. Так, доля кредитов с нарушением сроков внесения платежей стабильно находится на уровне 1,0-1,5%, а персональный кредитный рейтинг заемщиков с ипотекой вырос с 709 баллов до 713 за год. Минимум составляет 300 баллов, а максимум — 850.

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