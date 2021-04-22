РИАМО - 22 апр. Нежилое подвальное помещение площадью 192,2 кв. м в особняке 1880-го года постройки на Яузской улице выставили на торги в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Помещение расположено в нежилом здании в Таганском районе напротив высотки на Котельнической набережной. Объект имеет выгодную цену с учетом предложенной площади.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 мая.
По словам главы департамента города по конкурентной политике Ивана Щербакова, по итогам первого квартала текущего года конкуренция на торгах в ЦАО составила примерно девять участников на лот.
Всего с начала года предприниматели купили на городских аукционах 79 нежилых помещений, из них 17 — в центре столицы.
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