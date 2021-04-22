РИАМО - 22 апр. Нежилое подвальное помещение площадью 192,2 кв. м в особняке 1880-го года постройки на Яузской улице выставили на торги в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Помещение расположено в нежилом здании в Таганском районе напротив высотки на Котельнической набережной. Объект имеет выгодную цену с учетом предложенной площади.

«Помещение имеет свободное назначение. Будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин или кафе. Также здание свободно от обременений и оборудовано всеми необходимыми коммуникациями», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 мая.

По словам главы департамента города по конкурентной политике Ивана Щербакова, по итогам первого квартала текущего года конкуренция на торгах в ЦАО составила примерно девять участников на лот.

Всего с начала года предприниматели купили на городских аукционах 79 нежилых помещений, из них 17 — в центре столицы.