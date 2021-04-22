РИАМО - 22 апр. Полицейские задержали 49-летнего ранее судимого жителя Подмосковья по подозрению в совершении кражи из квартиры в Балашихе, сумма ущерба составила свыше 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Злоумышленник проник в квартиру на Саввинском шоссе путем подбора ключей. Оттуда он украл ювелирные украшения и деньги.

«В ходе проведения обыска по месту временного проживания мужчины в Богородском округе полицейские обнаружили и изъяли отмычки, деньги, мобильные телефоны, сим-карты, ювелирные украшения, пластиковые карты, наручные часы, одежду и обувь», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что на текущий момент мужчина находится под стражей, уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Мужчину проверяют на причастность к другим квартирным кражам в регионе.