РИАМО - 22 апр. В новой Москве выдали разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса К1 в ЖК «Переделкино Ближнее», жилье возведено в деревне Рассказовка поселения Внуковское, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

Первые этажи дома отдадут под административно-офисные помещения, предприятия сферы услуг. Прилегающая территория уже благоустроена, а также построены детские площадки, гостевые парки и зоны для прогулки.

«Все инфраструктурные объекты в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа – ред.) возводятся по индивидуальным проектам, отличаются высоким уровнем комфорта и доступностью. Школы и сады соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения», — сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, до конца года в Москве возведут 73 соцобъекта. Они возводятся в рамках комплексного освоения территорий мегаполиса и учитывают потребности каждого района.

Так, в настоящее время необходимыми соцобъектами в шаговой доступности от жилья обеспечено уже 75% городских районов. По этому показателю Москва опережает Лондон и Нью-Йорк.

На присоединенных территориях за более чем восемь лет было возведено и введено в эксплуатацию 19 школ, а также 54 детсада. С июля 2012 года в новой Москве построено 73 объекта образования.