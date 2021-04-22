РИАМО - 22 апр. В рамках семейно-экологического проекта «Наше дерево» в парках столицы в этом году высадят порядка 7 тыс. деревьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Высадить дерево можно в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку необходимо до того, как малышу исполнится три года.

«Проект появился два года назад и за короткое время стал одним из самых популярных у москвичей. За два года по заявкам горожан мы высадили более 7 тыс. деревьев. А уже в этом году получили заявки на высадку почти 7 тыс. деревьев разных пород», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что прием заявок на высадку именных деревьев в этом году завершится 15 июня. В сентябре саженцы появятся на 21 природной территории города.

Самым популярным деревом для высадки стала липа. В рамках проекта было забронировано более 6,5 тыс. саженцев. Также часто выбирают саженцы сосны, клена, белой ивы и рябины.

Высаживать деревья горожане предпочитают в Москворецком и Тропаревском лесопарках, Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике «Долина реки Сетунь» и в парке «Певческое поле».

Как посадить дерево в честь ребенка в Москве>>