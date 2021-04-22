РИАМО - 22 апр. Президент Сбербанка Герман Греф считает, что в России, вероятно, будет третья волна пандемии Covid-19, а ее тяжесть будет зависеть от темпов вакцинации населения.

«Третья волна, вероятно, будет — ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», – сказал Греф в интервью РБК, опубликованном в четверг.

Он добавил, что темпы вакцинации представляют собой важный элемент для снижения возможной третьей волны.

Она должна быть значительно ниже, чем та, что происходила минувшей осенью, но зависеть все будет от того, насколько на текущий момент сформирован коллективный иммунитет.

По словам президента Сбербанка, в настоящее время темпы вакцинации в стране вышли на хороший уровень. В апреле число произведенных вакцин составит не менее 10 млн доз, а дефицита препарата не будет с мая.

Греф подчеркнул, что шансы спокойного прохождения волны осенью будут хорошими, если 60-70 млн человек до 1 сентября будут вакцинированы от коронавируса.

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