РИАМО - 22 апр. Статус многодетной семьи оформили онлайн на портале mos.ru более 16 тыс. жителей Москвы за шесть месяцев, сообщается на официальном сайте мэра города.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, оформление статуса многодетной семьи для горожан упростили полгода назад.

«Получить услугу можно через портал mos.ru. Для ее оформления нужен сокращенный перечень документов. Все необходимые справки и скан-копии проверяются органом власти самостоятельно», — сказала Ракова.

Она также отметила, что с ноября прошлого года в два раза меньше граждан обращались в центры госуслуг для оформления бумажного экземпляра статуса многодетной семьи, потому что сведения о присвоении данного статуса включены в единую электронную базу.

Многодетным семьям больше не обязательно брать бумажную копию. При этом также сократился перечень документов, которые необходимы для получения или продления статуса многодетной семьи.

Продлить статус многодетной семьи можно, если в семье родился еще один ребенок, а также есть другие дети или дети до 18 лет, которые продолжают учиться в школе или колледже.

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