РИАМО - 22 апр. После зимы кожа лица, как правило, становится тусклой, обезвоженной и чувствительной, поэтому нуждается в правильно подобранном уходе. Об этом РИАМО сообщила врач косметолог-дерматолог, заместитель главврача клиники «СМ-Косметология», к. м. н. Екатерина Пащенко.
Мягкое очищение
Эксперт отметила, что весной в первую очередь следует восстановить гидролипидный баланс кожи.
«Необходимо правильно очищать кожу от пыли, косметики и грязи, используя мягкие очищающие средства, например, молочко или мицеллярную воду. Для более глубокого очищения можно использовать пенки, муссы или гели для умывания, они подготовят кожу к нанесению питательного крема или сыворотки», - сказала Пащенко.
После зимы могут возникнуть такие проблемы, как шелушение и закупоренные поры. В таком случае косметолог посоветовала использовать легкий пилинг, гоммаж или скрабы, но делать это следует не чаще двух раз в неделю.
Увлажнение и питание
Второй шаг для поддержания красоты кожи весной - достаточное увлажнение и питание. Для этого можно использовать активные увлажняющие сыворотки, питательные крема и маски.
«В весенне-летнее время утром необходимо использовать увлажняющие и витаминные крема, а вечером - питательные. Крем необходимо выбирать под тип кожи с учетом индивидуальных особенностей», - сказала Пащенко.
Она добавила, что «пробудить» кожу после зимы поможет врач-косметолог, который подберет подходящую уходовую косметику и проведет очищающие процедуры.
Насыщенный витаминами рацион
Пащенко также отметила, что большое влияние на состояние кожи оказывает рацион питания. После зимы организму как никогда нужно достаточное количество витаминов и антиоксидантов.
«Витамин С, который поможет восстановить цвет кожи, содержится в цитрусовых и томатах. Упругость помогут восстановить витамины группы В – делаем упор на мясо, сыр, молоко и бобовые. В печени и рыбе содержится витамин А, который вернет коже эластичность», - рассказала Пащенко.
По ее словам, самым сильным антиоксидантом является витамин Е, который содержится в орехах, маслах и семечках.
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