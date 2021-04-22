РИАМО - 22 апр. После зимы кожа лица, как правило, становится тусклой, обезвоженной и чувствительной, поэтому нуждается в правильно подобранном уходе. Об этом РИАМО сообщила врач косметолог-дерматолог, заместитель главврача клиники «СМ-Косметология», к. м. н. Екатерина Пащенко.

Мягкое очищение

Эксперт отметила, что весной в первую очередь следует восстановить гидролипидный баланс кожи.

«Необходимо правильно очищать кожу от пыли, косметики и грязи, используя мягкие очищающие средства, например, молочко или мицеллярную воду. Для более глубокого очищения можно использовать пенки, муссы или гели для умывания, они подготовят кожу к нанесению питательного крема или сыворотки», - сказала Пащенко.

После зимы могут возникнуть такие проблемы, как шелушение и закупоренные поры. В таком случае косметолог посоветовала использовать легкий пилинг, гоммаж или скрабы, но делать это следует не чаще двух раз в неделю.

Увлажнение и питание

Второй шаг для поддержания красоты кожи весной - достаточное увлажнение и питание. Для этого можно использовать активные увлажняющие сыворотки, питательные крема и маски.

«В весенне-летнее время утром необходимо использовать увлажняющие и витаминные крема, а вечером - питательные. Крем необходимо выбирать под тип кожи с учетом индивидуальных особенностей», - сказала Пащенко.

Она добавила, что «пробудить» кожу после зимы поможет врач-косметолог, который подберет подходящую уходовую косметику и проведет очищающие процедуры.

Насыщенный витаминами рацион

Пащенко также отметила, что большое влияние на состояние кожи оказывает рацион питания. После зимы организму как никогда нужно достаточное количество витаминов и антиоксидантов.

«Витамин С, который поможет восстановить цвет кожи, содержится в цитрусовых и томатах. Упругость помогут восстановить витамины группы В – делаем упор на мясо, сыр, молоко и бобовые. В печени и рыбе содержится витамин А, который вернет коже эластичность», - рассказала Пащенко.

По ее словам, самым сильным антиоксидантом является витамин Е, который содержится в орехах, маслах и семечках.

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