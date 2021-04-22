РИАМО - 22 апр. В Москве 19 мая состоится форум «Сам себе предприниматель», на котором затронут вопросы, касающиеся деятельности самозанятых, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«К нам поступает много вопросов от самозанятых и предпринимателей о преимуществах налогового режима, о том, как привлекать финансирование и повышать профессиональные навыки и компетенции, расширить сбыт и многие другие. На форуме разберем тонкости работы в статусе самозанятого, а также взаимодействия с бизнесом и городом», — подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, каждый день в столице в статусе самозанятого регистрируются около тысячи человек. Всего их уже около 600 тыс.

Самозанятые поделятся на форуме успешным опытом своей работы. Также им предоставят возможность задать вопросы экспертам из различных сфер и получить развернутые ответы.

Задавать вопросы можно с помощью специальной онлайн-формы. Они принимаются до 12 мая включительно.

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