РИАМО - 22 апр. Вечером в четверг на дорожной сети Москвы возможно образование 8-балльных пробок, утром загруженность дорог составляет 4 балла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение в центр столицы затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском и Щелковском шоссе.

Проблем с траффиком нет на Рублевском шоссе, а также проспектах Маршала Жукова и Мичуринском.

Ухудшить дорожную ситуацию могут ремонтные работы, которые активно проводятся на дорогах мегаполиса.

В четверг в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит до плюс 15 градусов.