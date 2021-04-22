РИАМО - 22 апр. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации занимается рассмотрением предложения об увеличении продолжительность майских праздников, но никаких окончательных решений пока нет, сообщает РИА Новости

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни, которые в текущем году находятся между майскими праздниками. Сделать выходные в это время регулярными можно за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками сделают выходными исходя из эпидемиологической обстановки, которая складывается.

На майские праздники в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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