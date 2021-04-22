РИАМО - 22 апр. В четверг в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит до плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице будет плюс 13-15 градусов, по области — от плюс 10 до плюс 15 градусов.

По данным синоптиков, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Кроме того, ожидается, что порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха составит порядка 60%.

Тем, кто испытывает ухудшение самочувствия от изменений погодных условий, рекомендуют заниматься профилактикой сезонных недомоганий, принимать витамины, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

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