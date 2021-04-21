РИАМО - 21 апр. Продолжается строительство нового образовательного комплекса Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, учебный корпус для начальных классов закончат в следующем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Мы разделили проект на несколько этапов. Первым этапом мы введем учебный корпус для начальных классов - он будет введен к сентябрю следующего года - и котельную (мы ее также запустим до сентября следующего года), от которой будут питаться и старые здания физтеха, и новые. И к сентябрю 2023 года мы ставим задачу, чтобы был готов технопарк и непосредственно здание кампуса, где будут проживать ученики», - сказал Локтев.

По его словам, строительство не отстает от графика, сейчас на объекте заняты 110 рабочих и 12 единиц спецтехники. В настоящее время на стройплощадке ведется армирование стен и перекрытий техподполья, бетонирование фундаментной плиты учебного корпуса, планировка территории под устройство котлована под кампус и технопарк.

Первая очередь представляет собой учебный корпус, ввести его в эксплуатацию намерены в августе 2022 года. Ввод в строй второй очереди — детского технопарка и кампуса — запланирован на август 2023 года. Строительство финансируется из госбюджета по федерально программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

На базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы планируют создать целый образовательный кластер естественно-математической направленности.