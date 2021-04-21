РИАМО - 21 апр. Продолжается строительство нового образовательного комплекса Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, учебный корпус для начальных классов закончат в следующем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
По его словам, строительство не отстает от графика, сейчас на объекте заняты 110 рабочих и 12 единиц спецтехники. В настоящее время на стройплощадке ведется армирование стен и перекрытий техподполья, бетонирование фундаментной плиты учебного корпуса, планировка территории под устройство котлована под кампус и технопарк.
Первая очередь представляет собой учебный корпус, ввести его в эксплуатацию намерены в августе 2022 года. Ввод в строй второй очереди — детского технопарка и кампуса — запланирован на август 2023 года. Строительство финансируется из госбюджета по федерально программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
На базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы планируют создать целый образовательный кластер естественно-математической направленности.
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