РИАМО - 21 апр. Книги в жанре нон-фикшн пользуются большим спросом, чем художественная литература, этот жанр считается самым популярным в России, сообщает Nation News.

Зампредседателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова рассказала, что известность современным писателям приносят премии, получение категории бестселлера и статьи критиков.

«Если раньше было принято продвигать серии книг, то сейчас издательство старается раскручивать индивидуальные проекты, продвигая своего автора везде с расчетом, что читатели оставят много отзывов», — отметила Алферова.

По ее словам, одними из главных площадок для раскрутки авторов являются регулярные ярмарки нон-фикшн в Москве.

«На таких ярмарках в первую очередь покупают громкие книги, о которых говорят, которые рекламируют. Бестселлеры покупает основная масса. Но есть и другие читатели, которые ищут конкретных авторов», — добавила она.