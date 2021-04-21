РИАМО - 21 апр. В Подмосковье к концу текущего года планируют ускорить получение услуг по учетно-регистрационным процедурам в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин выступил на итоговой коллегии Росреестра с докладом о взаимодействии с ведомством в сфере предоставления услуг по учету и регистрации недвижимости в Подмосковье.

«Московская область занимает первое место по количеству учетно-регистрационных действий в России. В 2020 году от граждан в Подмосковье поступили более 2,5 миллионов заявлений по учету и регистрации имущества. Услуги Росреестра являются самыми востребованными услугами в МФЦ Подмосковья. В I квартале этого года на услуги Росреестра поступили более 400 тыс. заявлений от граждан», - сказал Андрей Разин.

Он добавил, что каждый год в регионе регистрируется свыше 2,5 тысяч квартир. Из-за этого прорабатывается возможность усовершенствовать процедуры и внедрить возможности, которые позволяют регистрировать квартиру за 24 часа.

Посредством совместных усилий подмосковного правительства и Управления Росреестра региона в I квартале года процент по приостановкам был снижен. Планируется, что к концу 2021 года при помощи цифровизации информационного обмена между правительством региона и Росреестром показатель уменьшится в два раза по сравнению с прошлым годом. По планам, к этому времени улучшится качество услуг, которые предоставляются, а получение результата заявителями будет ускорено.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что для того, чтобы решить задачи, планируется определить единые цифровые алгоритмы действий, обеспечивающие эффективное цифровое взаимодействие между подмосковным правительством и Росреестром по услугам ведомства и помогающие снизить влияние человеческого фактора посредством внедрения единых стандартов.

Так, по словам Адигамовой, согласно практике региона в сфере предоставления цифровых госуслуг, перечень причин для отказа или приостановки по услугам Росреестра будет четко определен. Технические основания для отказа исключат, а в ситуации, если отказ или приостановка неминуема, человек получит инструкцию по устранению причины отказа или приостановки.

Ввод рейтинга кадастровых инженеров и госрегистраторов на основе вынесенных приостановок и отказов планируется.