РИАМО - 21 апр. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов положительно оценил предложение президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию предоставить возможность реструктуризации бюджетных кредитов в регионах до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду. Один из важных тезисов выступления - реструктуризация бюджетных кредитов до 2029 года, которые получили регионы на борьбу с коронавирусом, а также поддержка рынка занятости.

«Эта рассрочка позволит регионам высвободившиеся средства направить на реализацию социальных инициатив, о которых говорят на встречах жители. Для Московской области, это, прежде всего строительство школ и расселение ветхого жилого фонда», — сказал Ефимов.

Он отметил, что для реализации прозвучавших в послании президента задач комитет сформирует предложения по совершенствованию налогового законодательства Подмосковья для поддержки малого и среднего бизнеса, а также стимулирования развития занятости и роста благосостояния жителей.

Подмосковье на реструктуризацию бюджетных кредитов для борьбы с пандемией получило из федерального центра почти 95,7 млрд рублей. Из них обеспечено за счет заимствований (облигационные займы, бюджетный и коммерческие кредиты) – 59,7 млрд рублей.

В 2020 году на поддержку рынка труда государством были направлены средства, благодаря которым удалось сохранить свыше 5 млн рабочих мест.

Как отметил зампредседатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук, данная программа сработала, так как бизнес проявил ответственность. До конца года следует восстановить рынок труда, а для этого необходимо поддерживать частные инвестиции, поощрять предпринимательскую инициативу и избавляться от устаревших ограничений.

«Для каждого из нас послание президента – это стратегия действий на перспективу. Задача нашего парламента - в том числе содействовать в воплощении этих инициатив в жизнь», - подытожил Жук.

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Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

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Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

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Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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