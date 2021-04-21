РИАМО - 21 апр. В Подмосковье прошел второй тур отбора одаренных юных музыкантов и художников Подмосковья на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой, стипендиатами стали 16 юных музыкантов и художников региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В конкурсе принимали участие 36 музыкантов и 12 художников. Претендентов оценивали представители Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, творческого союза художников России и International federation of arts UNESCO и эксперты благотворительного фонда.

Участники, выигравшие в конкурсе на соискание стипендии: Дарья Горина (фортепиано), Анисия Артемова (скрипка), Екатерина Абрамова (ИЗО), Софья Задорожная (ИЗО), Таисия Коростиева (ИЗО), Елизавета Буюкян (фортепиано), Иван Вахрушев (фортепиано), Софья Бурцева (скрипка), Софья Сорокина (виолончель), Василиса Блохина (флейта), Петр Сахарчук (труба), Никита Мосиенко (гитара).

Также стипендиатами стали Дарья Повесма (гитара), Дмитрий Климов (аккордеон), Михаил Лосьмаков (баян), Александра Ефремова (ИЗО).

Все лауреаты удостоены сертификатов и приглашены в XXIX международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.