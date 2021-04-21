РИАМО - 21 апр. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин считает, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предлагает комплексный подход к развитию страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Путин в среду выступил с посланием Федеральному собранию. Его главной темой стала социальная политика и повышение качества жизни россиян.
Проекты созидания и народосбережения
Первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина уточнила, что в выступлении президента много внимания уделено проектам созидания и подлинного народосбережения. Например, глава государства предложил много новых мер поддержки, в первую очередь для семей с детьми, а также тем женщинам, кто только планирует завести ребенка.
Она добавила, что значительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, на развитие внутреннего туризма и сферу культуры в стране.
Поддержка семьи
Одна из главных задач, отмеченных в послании - выйти на устойчивый рост численности населения. Для этого предусмотрены меры поддержки. Например, женщины, вставшие на учет на раннем сроке беременности и находящиеся в трудной ситуации, будут получать выплату – свыше 6 тыс. рублей ежемесячно. Программа маткапитала расширена и продлена до 2026 года. Еще родители первоклассников получат единовременную выплату по 10 тыс. рублей.
Он отметил, что это результат планомерной работы по строительству современных перинатальных центров, модернизации системы здравоохранения, внедрению новых мер соцподдержки материнства и детства в Подмосковье.
По данным Росстата, в прошлом году в регионе родилось 79 764 ребенка, на 5088 больше, чем в 2019 году.
«Уверен, что новые инициативы президента, по поддержке материнства и детства, прозвучавшие в его послании, позволят рассчитывать на дальнейший рост внутрирегиональной рождаемости», - сказал Голубев.
Круглосуточная доступность госуслуг
В России в 2022 году должны быть внедрены принципы социального казначейства. Все пособия и услуги будут оформляться в режиме одного окна. А через 3 года большинство государственных и муниципальных услуг должны предоставляться дистанционно.
Он уточнил, что на сегодняшний день в Подмосковье онлайн можно получить 194 услуги. Например, записать ребенка в школу, оформить пособие, получить компенсацию расходов за детсад, по оплате ЖКУ.
По его словам, в этом году в Подмосковье планируется перевести в электронный вид еще порядка 60 услуг.
Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж
- Путин предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношении РФ. Он добавил, что в случае провокаций ответ России будет быстрым и жестким.
- Путин отметил, что Россия открыта для межгосударственного сотрудничества.
- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.
- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.
- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.
- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.
- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.
- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.
- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.
- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.
- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.
- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.
- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.
- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.
- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.
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- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.
- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.
- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.
- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.
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- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.
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