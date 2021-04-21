РИАМО - 21 апр. Прокуратура столицы начала проверку по факту травмирования мальчика, ребенок получил перелом плеча правой руки и ушиб головы из-за обрыва качелей, сообщает пресс-служба ведомства.

11-летний мальчик получил травмы на детской площадке на улице Рябиновой.

В ходе прокурорской проверки специалисты оценят полноту действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки, а также соблюдению требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования площадки.

По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.