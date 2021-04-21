РИАМО - 21 апр. В связи с возгоранием жилого здания на Пятницкой улице в столице для движения автотранспорта перекрыт 1-й Новокузнецкий переулок, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Водителей попросили выбирать пути объезда.

В среду вечером в доме загорелся чердак. Пожарные потушили отрытое горение.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. На месте возгорания организовали штаб пожаротушения. Из жилого здания эвакуируют людей.

Площадь пожара на чердаке составила 50 кв. м.