РИАМО - 21 апр. Пожарные потушили отрытое горение на чердаке пятиэтажного жилого здания на улице Пятницкой в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании по адресу: ул. Пятницкая, д. 53/18, стр. 4, поступило в 21:15.

В 21.55 открытое горение сбито. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

На месте ЧП организовали штаб пожаротушения. Из жилого здания эвакуируют людей.