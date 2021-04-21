РИАМО - 21 апр. Группа компаний «Глобал трак сервис» открыла грузовой сервисный центр на территории индустриального парка «Чулково» в Раменском городском округе, первый резидент уже начинает свою деятельность, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадь сервисного центра по обслуживанию грузового автотранспорта составляет 4,5 тыс. кв м. В центре планируется техобслуживание и ремонт любой сложности большегрузного транспорта, в первую очередь машин марки MAN Truck & Bus. ООО «Глобал Трак Сервис» работает на территории региона с 2001 года.

«Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в «Чулково» будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Специализируется компания на обслуживании и ремонте грузовых автомобилей европейских марок. Транспортно-сервисные центры работают в Пушкине и Солнечногорске.

Информация о расположении предприятия в индустриальных парках Подмосковья доступна по телефону «горячей линии» поддержки бизнеса: 0150.