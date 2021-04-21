РИАМО - 21 апр. Столичная прокуратура начала проверку по факту падения футбольных ворот на 11-летнюю девочку на западе города, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в среду на Чоботовской улице во время игры в футбол на девочку упали ворота. Ее доставили в медучреждение.

В ходе проверки, проведение которой поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортплощадки.

По результатам проведенной поверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.