РИАМО - 21 апр. Подмосковные атлеты завоевали золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Псебае (Краснодарский край) завершились Всероссийские соревнования по велоспорту - маунтинбайк. В состязаниях принимали участие мужчины, юниоры и девушки 15-16 лет.

«Для юниорок эти соревнования являются отборочными на летнюю Спартакиаду. Атлеты из Подмосковья в очередной раз доказали, что входят в число лучших представителей своих возрастных групп. Поздравляю велоспортсменов с завоеванными наградами!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В дисциплине «кросс-кантри» участвовали 26 спортсменок. Варвара Сельвачева из Подмосковья выяиграла золотую медаль состязаний.

А в дисциплине «кросс-кантри» среди юниоров участвовали 47 спортсменов. Представитель Подмосковья Тимофей Хлопянов завоевал серебряную медаль турнира.