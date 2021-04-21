РИАМО - 21 апр. В Химках местный житель подозревается в изнасиловании падчерицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи считают, что с 2017 года по апрель 2021 года мужчина неоднократно насиловал свою падчерицу. О произошедшем стало известно матери девочки и она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан.

Специалисты будут решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.