РИАМО - 21 апр. С начала этого года шесть групп машинистов успешно сдали экзамены в Ространснадзоре и получили свидетельства на управление электропоездом нового образца, всего их получили 76 человек, сообщает пресс-служба ЦППК.

Планируется, что до конца этого года еще 250 сотрудников компании пройдут тестирование.

Инспекторы транспортного ведомства тестировали машинистов на знание правил технической эксплуатации железных дорог. В ходе экзамена кандидаты продемонстрировали хорошее знание отраслевых нормативных документов, в том числе по охране и условиям труда.

Также специалисты проверили, насколько хорошо кандидаты владеют материалом, связанным с обеспечением безопасности движения.

ЦППК предоставляет возможность пройти аттестацию кандидатам, успешно прошедшим отбор и дополнительную подготовку в учебном центре на базе депо «Перерва».

В прошлом году свидетельства нового образца получили 105 человек.

Осенью 2019 года министерство транспорта РФ подписало приказ, согласно которому с 23 января 2020 года новые свидетельства на право управления локомотивом государственного образца выдаются Ространснадзором. Ранее выданные свидетельства продолжают действовать.