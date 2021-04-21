РИАМО - 21 апр. Победителю конкурса по выбору имени для акуленка, который недавно родился в «Москвариуме», вручат билеты в океанариум и проведут индивидуальную экскурсию «Акулы и скаты Мирового океана», а финалисты получат по два входных билета. Об этом сообщает пресс-служба «Москвариума».

Помочь с выбором имени может любой желающий с помощью голосования. Свои варианты можно предлагать с 12:00 21 апреля до 18:00 28 апреля на странице «Москвариума» в Instagram, в комментариях к посту о конкурсе.

Четыре варианта имен в итоге попадут в финальный этап голосования, который пройдет 29 апреля.

Детеныш белоперой акулы стал первым родившимся в «Москвариуме». После появления на свет его сразу переселили в специальный адаптационный бассейн.