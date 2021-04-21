РИАМО - 21 апр. Имущество ООО «Дорожно-строительные инновации» было арестовано из-за того, что фирма не оплатила штраф, постановление о нем вынесло УФАС Подмосковья, сумма штрафа составила порядка 12,12 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Постановление о наложении штрафа в отношении фирмы было вынесено управлением по делу об административном правонарушении по части второй статьи 14.32 КоАП РФ.

Основанием для штрафа стало решение управления о нарушении антимонопольного законодательства. Согласно ему, ООО «Гагат» и ООО «ДСИ» нарушили закон о защите конкуренции. Выразилось это в заключении картельного соглашения.

В установленный законом срок ООО «ДСИ» не исполнило постановление. Это стало основанием для того, чтобы направить материалы в Дмитровское РОСП ГУ ФССП России по Подмосковью с целью взыскания задолженности фирмы в принудительном порядке.

По итогам рассмотрения направленных материалов было возбуждено исполнительное производство в отношении общества, а также вынесены постановления о наложении ареста на имущество должника и принудительном взыскании денег, которые находятся на расчетных счетах фирмы в банках на сумму штрафа.

Таким образом, арест был наложен на земельный участок, площадь которого составляет 436 кв. м. и здание площадью 300 кв м.