РИАМО - 21 апр. Обеспечить максимальную безопасность жителей Подмосковья при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Жителям Подмосковья рекомендуют делегировать своей управляющей компании право заключить договор на обслуживание газового оборудования с той спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование. Обеспечить проведение общих собраний собственников по этому вопросу в срок до 30 мая поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области газифицировано три четверти многоквартирных домов. Каждый их житель должен быть в безопасности, а ее может обеспечить только надежная и эффективная спецорганизация, которая обладает полной информацией о состоянии газового хозяйства всего дома в целом. Кроме того, делегируя право заключения договора своей УК, жители экономят достаточное количество времени. А это сейчас очень ценный ресурс», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Жилищное законодательство обязывает каждого собственника или арендатора жилого помещения заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание ВКГО.

Для 30 городских округов, ситуация с обслуживанием ВКГО в которых наиболее неоднородна, разработаны дорожные карты. Их исполнение находится на контроле Госжилинспекции Московской области.

Еще одним инструментом оздоровления рынка спецорганизаций по обслуживанию газового оборудования являются мониторинги, которые проводят органы местного самоуправления Подмосковья. Они выявляют наилучшие предложения для жителей конкретного городского округа.