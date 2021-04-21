РИАМО - 21 апр. Арбитражный суд Москвы признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении мебельной компании «Элит и Ко» о внесении сведений о фирме в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее в управление от средней школы-интерната МИД России поступило обращение о внесении упомянутой фирмы в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку предметов интерьера для нужд ФГБОУ.

После того, как управление рассмотрело обращение, действия фирмы были признаны не соответствующими закону, а сведения о ней – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Из-за того, что фирма была не согласна с решением управления, она обратилась в суд. После московский Арбитраж отказал обществу в удовлетворении его требований. Законность и обоснованность решения управления была подтверждена.