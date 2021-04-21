РИАМО - 21 апр. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова считает, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию акцентировал внимание на вопросах, решение которых поможет повысить качество жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Путин выступил с посланием в среду. Отдельно он остановился на теме экологии. Президент предложил следующие меры по улучшению экологической ситуации страны.

В частности были подняты вопросы ускорения принятия закона об ответственности предприятий за нанесенный природе ущерб, усиления ответственности производителей и импортеров за утилизацию продукции, снижения объема вредных выбросов в атмосферу на 20% до 2024 года, ввода системы квотирования вредных выбросов в городах с неблагополучной экологией.

«Московская область одна из первых в стране начала работу по озвученным предложениям: постепенно устанавливаются посты экологического мониторинга, которых на данный момент у нас более 80. В перспективе планируется установить квоты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», – сказала Полякова.

Переработка отходов

Она добавила, что пока к экономике замкнутого цикла регион не пришел, но ежегодно Подмосковье направляет все больше вторичных ресурсов на переработку.

Она отметила, что в этом вопросе велика заслуга жителей области, которые тщательно сортируют мусор.

Утилизация упаковки

Что касается вопроса расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию, то Полякова напомнила, что в конце прошлого года была утверждена новая концепция РОП.

Она добавила, что в соответствии с положениями концепции РОП с 2022 года для предприятий устанавливается ответственность утилизировать столько упаковки, сколько они выпускают. Если производитель не может или не хочет заниматься утилизацией, то должен заплатить экосбор.

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию подчеркнула, что нужно исключить возможность роста цен на товары из-за затрат бизнеса на утилизацию упаковки.

Контроль нововведений

По словам члена комитета по экологии и природопользованию Александра Орлова, все нововведения в сфере экологии обязательно нужно контролировать и направлять.

«В Подмосковье партия «Единая Россия», в рамках проектов «Чистая страна» и «Здоровое будущее» уделяет этому аспекту большое внимание. Мы регулярно проводим мониторинг загрязнения окружающей среды, тщательно следим за ходом рекультивации старых полигонов, выявляем незаконные свалки и вместе с правоохранительными органами привлекаем нарушителей к ответственности за нанесенный вред», – сказал Орлов.

В Московской области были закрыты все полигоны твердых коммунальных отходов. Десять из них рекультивировано, на семи ведется рекультивация, еще на трех планируется закончить работы на 3 месяца раньше срока.

Вместо полигонов в регионе работает 10 современных комплексов по переработке ТКО. До 1 июня 2021 года на территории Московской области планируется запустить 16 комплексов по переработке.

Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

- Путин предостерег другие страны от перехода «красной черты» в отношении РФ. Он добавил, что в случае провокаций ответ России будет быстрым и жестким.

- Путин отметил, что Россия открыта для межгосударственного сотрудничества.

Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций, стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

- В России в скором времени запустят программу выдачи льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Это даст импульс к развитию туризма в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Правительство России должно разработать четкий план по газификации домохозяйств, которые до сих пор не имеют доступа к газовым трубам При этом за подводку коммуникаций к границам земельных участков в населенных пунктах граждане платить не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей. Он добавил, что в прошлом году в стране значительно увеличились бюджетные расходы, однако устойчивость экономики удалось сохранить.

- К 2024 году доля современного оружия и военной техники в войсках России составит почти 76%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

- Большинство госуслуг в РФ должно быть доступно онлайн через 3 года.

Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна без беготни по инстанциям, а просто по факту жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

- Российское здравоохранение должно строиться на современной технологической базе, при этом нельзя ослаблять внимание на повседневные проблемы, сообщил президент России Владимир Путин.

- Путин: России нужен щит биологической безопасности. Ученые должны быть готовы к появлению даже более опасной инфекции, чем коронавирус, заявил президент России Владимир Путин.

- Президент РФ предложил назначить выплату для беременных в трудном материальном положении. Он предложил предусмотреть для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране в 6350 рублей в месяц.

- Около 45 тыс бюджетных мест создадут в вузах России за 2 года.

Не менее 70% из них отдадим именно в регионы России.

- Около 24 млрд рублей направят на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сельской местности, заявил президент России Владимир Путин.

- Целостную систему поддержки семей с детьми в РФ должны подготовить к 1 июля. Также необходимо принять дополнительные меры по поддержке родителей-одиночек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин предложил установить доплаты для кураторов учебных групп техникумов. Он также предложил в ближайшие два года дополнительно направить 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

- Дополнительные возможности для студенческого туризма планируют создать в РФ. Президент РФ отметил, что также нужно поощрить и молодых людей, которые проявляют себя.

- Путин предложил провести выплаты по 10 тыс руб семьям со школьниками. Выплаты произведут в середине августа, а также предложил распространить данную меру на семьи, чьи дети только пойдут в первый класс.

- До конца 2024 года на территории России запланировано построить не менее 1,3 тыс. школ, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Одной из самых приоритетных целей государства является обеспечение роста реальных доходов граждан. В стране действует множество мер финансовой поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Путин поручил решить проблему с невыплатами алиментов.

Чувствительная для многих семей тема — взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. <...> Государство должно защитить права ребенка.

- Президент РФ предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря. Ранее президент предложил до конца года продлить программу по туристическому кешбэку.

- Сдерживание цен в России должно осуществляться рыночными методами, а не директивно, сообщил президент РФ Владимир Путин. Важно стимулировать бизнес и обеспечить рост реальных доходов граждан.

- Президент РФ предложил продлить 20%-ный возврат денежных средств на туристические поездки по России до конца 2021 года. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его стоимости.

- Путин призвал запустить расширенные программы диспансеризации в РФ с 1 июля.

- Путин назвал демографическую ситуацию в России чрезвычайной. Сохранение народа России - главный приоритет государства, сообщил президент РФ.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что не сомневался в успешном преодолении вызовов пандемии.