РИАМО - 21 апр. Из-за теплой погоды и быстрого таяния снега на природных территориях столицы массово распустились первоцветы, специалисты Мосприроды уже зафиксировали цветение чистяка весеннего и медуницы неясной, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Чистяк выделяется ярко-зелеными листьями и желтыми цветами, он распускается и цветет рано. Его цветы кормят пчел, мух, шмелей, большое количество жуков-пыльцеедов.

Еще один первоцвет – медуница. Посетителями медуницы становятся преимущественно пчелы и шмели.

Печеночница благородная, которая достигает до 15 см в высоту, была замечена в Серебряном бору. Первоцвет занесен в столичную Красную книгу под первой категорией.

Вскоре в лесах также должны зацвести и другие первоцветы, а именно хохлатки. В конце апреля будут цвести калужница, а также морозник, гусиный лук и примула.

Первоцветы в мегаполисе пребывают под особой защитой, их запрещено собирать. Под запретом также находится нарушение их местообитания.

Ранее в Москве зацвели подснежники, мать-и-мачеха, а также крокусы.