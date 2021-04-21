РИАМО - 21 апр. В городском округе Ступино в микрорайоне Дубки на улице Службина построят детский сад на 250 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и строительство детского сада на 250 мест в городском округе Ступино», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного конкурса на выполнение проектно–изыскательских работ было опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок.

Детсад возведут на земельном участке площадью около 9,93 тыс. кв м. Объект не должен быть выше трех этажей. Здание должно возводиться с учетом градостроительных норм, которые допускаются на территории.

Участок находится в жилом квартале. Он окружен многоквартирными домами с трех сторон. К участку проложены транспортные и пешеходные маршруты. Закончить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.

Работа проводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование ведется за средства регионального и муниципального бюджетов.