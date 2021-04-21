РИАМО - 21 апр. Торжественная церемония начала возведения миквы состоится в строящемся еврейском центре в городском округе Мытищи 22 апреля, начало в 16:00, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Миква является краеугольным камнем еврейской жизни, олицетворяя собой то, что у общины есть будущее, что вся ее деятельность, все вложенные силы людей будут совершенными и завершенными.

«Мы уверены, что, начиная возводить микву в Еврейском культурном центре, о нем исполняться слова царя Давида: «Счастливы пребывающие в доме Твоем», а его деятельность будет «Во славу всех сынов Израиля», – сказал раввин города Мытищи Йоханан Косенко.

В торжественной церемонии заливки основания миквы примут участие главный раввин России Берл Лазар, председатель Еврейской общины Борис Гурович, раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган и раввин города Мытищи Йоханан Косенко.

Еврейский центр в Мытищах начали строить в прошлом году, 15 декабря 2020 был заложен первый камень.